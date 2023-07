Inscrições para Niterói Solidária são prorrogadas até próximo dia 31

Foram prorrogadas as inscrições para as instituições sociais que desejam receber apoio do Programa Niterói Solidária, da Prefeitura de Niterói. Até a próxima segunda-feira (31) o edital de chamamento público, realizado pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, vai selecionar entidades que atuam no combate à fome e promoção da segurança alimentar no município. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail smdh@smdh.niteroi.rj.gov.br.

O edital de chamamento foi publicado no Diário Oficial do dia 6 de junho. O documento traz todas as regras, critérios e documentos que precisam ser apresentados pelas entidades que desejam se cadastrar no programa.

Desde 2021, a Campanha Niterói Solidária já arrecadou mais de 80 toneladas de alimentos e produtos de higiene e limpeza. O trabalho começou durante a pandemia com o objetivo de ajudar famílias que não foram atendidas pelos programas sociais da Prefeitura de Niterói e que se encontravam em situação de vulnerabilidade.



Já foram arrecadados mais de 80 toneladas | Foto: Alex Ramos

Serviço:

Inscrições prorrogadas para novas instituições da sociedade civil participarem do Programa Niterói Solidária

Data: Até 31 de julho de 2023

Inscrição: pelo e-mail smdh@smdh.niteroi.rj.gov.br

Importante: A instituição que tiver dúvida sobre a inscrição, pode procurar a equipe da SMDHC na Av. Jornalista Rogério Coelho Neto, s/nº – Centro (Caminho Niemeyer).