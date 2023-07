Mulher é morta por namorado na frente da filha de 1 ano

Criminoso foi preso no último domingo (16) - Foto: Reprodução

Uma mulher de 39 anos foi morta a facadas pelo companheiro em Piracicaba, em São Paulo, na noite do último domingo (16). O crime ocorreu na frente da filha da mulher, de 1 ano e 4 meses. O suspeito, namorado da vítima, foi preso no mesmo dia.

Segundo a Guarda Municipal, o crime aconteceu na casa do suspeito, no bairro Pauliceia. Maria Aparecida Rodrigues da Silva foi morta a golpes de faca, na região da perna. Ela chegou a ser socorrida pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito foi detido pela Guarda ainda no domingo.

Quando a corporação chegou ao local do crime, o suspeito disse que tinha discutido com a namorada e que "deu um branco", e afirmou ter acertado a faca na perna da vítima. Dentro da casa, os guardas viram sangue pelo chão e a faca usada na janela da cozinha.

De acordo com a polícia, a informação é que o relacionamento tinha cerca de seis meses. Vizinhos relataram que as brigas entre o casal eram frequentes e que um dia antes do crime ela tinha sido agredida pelo suspeito e procurou a delegacia para registrar queixa

O criminoso, de 35 anos, vai responder por feminicídio. A filha da vítima foi entregue para familiares. O corpo de Maria Aparecida Rodrigues da Silva foi sepultado na última segunda (18). O caso é o sexto feminicídio registrado na cidade de Piracicaba, em 2023.