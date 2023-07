Em clima de Copa, estudantes do Liceu Nilo Peçanha, de Niterói, se preparam para torneio de futebol

Às vésperas da bola começar a rolar na Copa do Mundo de Futebol Feminino, na Austrália e da Nova Zelândia, alunas do Liceu Nilo Peçanha, em Niterói, também vem se preparando para se destacar dentro das quatro linhas. As meninas já criaram seu próprio modelo de camisa para disputarem as partidas, já se preparando para os Jogos Estudantis no município, previsto para o fim do ano, e vem brigando para que o esporte tenha mais espaço nas competições.



"Estamos confiantes na nossa apresentação nos Jogos. Temos um treinador empenhado em nos ajudar e estamos nos esforçando muito. Agora, sinto a necessidade de maior participação das meninas neste esporte e de maior igualdade nos torneios.

Enquanto as equipes masculinas no campeonato que vamos disputar possuem oito chaves, com quatro ou mais times, o futebol feminino possui somente uma", protesta Julia Marques, de 17 anos, aluna da terceira série do ensino médio e um dos destaques da equipe de futebol do Liceu.

Leia também:

Polícia apreende dois fuzis e 220kg de drogas na Penha

Candongueiro inicia projeto de formação gratuito com oficinas, seminários e shows de samba

De olho em todos os dribles das meninas da seleção brasileira, Julia admite que está ansiosa com o jogo do Brasil contra o Panamá, no próximo dia 24, no estádio Hindmarsh, em Adelaide, na Austrália. Por se sentir “representada”, ela promete assistir e torcer muito pela seleção canarinho.



Com mais de dez troféus no currículo, o Liceu Nilo Peçanha incentiva a prática de esportes entre os estudantes. E, segundo a diretora da escola da rede estadual de ensino, Cláudia Galvão, a expectativa com os Jogos é grande:



"A prática esportiva no ambiente escolar contribui com o desenvolvimento físico, o fortalecimento dos valores éticos, o senso de responsabilidade e a disciplina. Nossas alunas buscam conquistar espaço e reconhecimento nos Jogos Estudantis, com garra e determinação. E estamos torcendo muito por elas", frisou.



A Copa do Mundo de Futebol Feminino vem inspirando meninas de todo o estado a mostrarem seus talentos com a bola. Na rede estadual de ensino, há diversas equipes da modalidade – tem até estudante convocada para a seleção de base, como é o caso da jovem Kaylane Cristina Vieira, de 14 anos, aluna do Colégio Estadual Minas Gerais, em Duque de Caxias, jogadora do Flamengo e recentemente convocada para a seleção brasileira sub-17.



"A educação e o esporte são ferramentas poderosas para a transformação e o desenvolvimento dos nossos jovens. Por meio do futebol, as meninas se desenvolvem, aprendem a trabalhar em equipe e a superar desafios", lembra a secretária estadual de Educação, Roberta Barreto.