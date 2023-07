Professor da Universo ministra curso em evento de capacitação de Fisioterapia

O professor e fisioterapeuta Blair José Rosa Filho, que leciona na Universo-SG há 26 anos, com mais de 30 anos de prática clínica nas áreas de Trauma, Ortopedia, Reumatologia e Desporto, irá ministrar o curso "Mobilização Neural Avançada, teoria e prática", no próximo dia 20 de julho, no Evento de Capacitação do Conselho Regional de Fisioterapia da 2ª Região (CREFITO-2), na sede do Conselho, na Tijuca, Rio de Janeiro.

O Conselho, presidido pelo Dr. Willen Haio e organizado pelo Dr. WIllen Haio, promove eventos por todo o estado do Rio, com cursos de capacitação e palestras de profissionais renomados na área.

"Os eventos tem dado um resultado muito bom, ajudando muitas pessoas. O curso é gratuito, basta se inscrever", disse o professor Blair.

O evento é presencial e voltado para fisioterapeutas e acadêmicos.

Ministrando seu curso de número 100, Blair José Rosa Filho é também CEO da Clínica Fisio +; expert do Canal Sou Fisioterapeuta; criador do IMB (Instrumento Manipulativo Blair junto ao INPI) e científico da Revista Fisioterapia SER e do site Fisioweb. O professor recebeu o convite através do presidente do Conselho e seu curso será realizado das 9h às 13h.



"É um curso voltado para fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia, é muito interessante e vale muito a pena para os profissionais descobrirem coisas novas", garantiu Blair.

O evento é presencial e voltado para fisioterapeutas e acadêmicos | Foto: Divulgação

Programação:

Histórico

Fisiopatologia do Trajeto Neural Periférico

Principais Causas do Encarceramento Neural

Dor Neuropática

Avaliação Stresse Neural

Quadrante Superior e Inferior

Prática Clínica Demonstrativa

Serviço:

Data:20/07

Local: Sede do Conselho, na Tijuca - Rua Aguiar, nº 44.

Horário: 9h às 13h

Inscrições gratuitas pelo site Sympla