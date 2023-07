Romário terá que pagar R$ 10 mil à mulher que chamou de 'piranha'

O senador e ex-jogador Romário foi condenado a indenizar em R$ 10 mil uma mulher à quem chamou de "piranha" no Instagram. A decisão é do 1º Juizado Especial Cível da Barra da Tijuca, no Rio, e ainda cabe recurso.

Renata Romão do Nascimento, autônoma, acionou a Justiça do Rio após Romário responder a um comentário seu na rede social. Ao chamá-lo de "fadado", o senador respondeu da seguinte forma: "Vtnc sua piranha"

"Há de se notar, inclusive, que a Autora passou por momentos altamente depressivos, causados pelo desalento, pela opressão de ver-se caluniada, e vilipendiada sua imagem e reputação", disse a defesa da mulher, após o episódio viralizar na internet.

Leia Mais



➣ MP pede afastamento de Axel Grael após escândalo da Emusa

➣ Lula sanciona lei de igualdade salarial entre homens e mulheres

Ao analisar o caso, o juiz Marcelo Almeida Marinho considerou "incontroverso" o dano moral sofrido pela seguidora. Romário não apresentou defesa contra a ação apresentada.