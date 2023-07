Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em SG, capta mais um coração

Além do coração, a equipe médica conseguiu captar córneas, que foram doadas ao Banco de Olhos de Volta Redonda, rins e fígado - Foto: Divulgação

A Comissão Intra-Hospitalar para Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes (Cihdott) do Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, captou no domingo (02/07) mais um coração. Um helicóptero do Programa Estadual de Transplantes (PET) deu apoio logístico à operação. O órgão foi levado para Minas Gerais.

Além do coração, a equipe médica conseguiu captar córneas, que foram doadas ao Banco de Olhos de Volta Redonda, rins e fígado, levados por um carro do PET para um hospital no Rio de Janeiro, Somente este ano o Heat fez cerca de 60 captações de órgãos, tecidos, córneas e ossos.

A doação deste domingo ocorreu após confirmação da morte encefálica de um paciente de 27 anos, vítima de acidente de moto em Itaboraí e da autorização dos familiares. A captação foi feita no centro cirúrgico do Centro de Trauma do Heat. Em dias de captação de órgãos, são montadas no hospital uma verdadeira força-tarefa, envolvendo muitos profissionais.

“Quando um potencial doador é identificado e a equipe médica visualiza a doação de órgãos cuja captação e transporte tem que ser feitas em até quatro horas, como o coração, a equipe da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT) aciona a Central Estadual de Transplantes, que envia helicóptero e até batedores da Polícia Militar para que o paciente que está do outro lado receba o transplante no tempo certo.”, explica o enfermeiro Leonardo Teodósio.

Transplantes em números

Neste ano, foram transportados 12 corações após a autorização das famílias para a doação. De janeiro a maio de 2023, já foram realizados 567 transplantes, por meio das Comissões Intra-Hospitalares de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT), que funcionam dentro das unidades de saúde. A logística conta com um helicóptero dedicado ao programa, que agiliza e aumenta a eficácia do sistema de captação e transplante no estado. Em 2 anos de serviço, o helicóptero da Superintendência de Operações Aéreas (SOAer) transportou 296 órgãos para transplante.

Em 2022, os números foram os maiores da série histórica, iniciada em 2010. Após o recuo por conta da pandemia de Covid-19, no ano passado, ocorreram 1.152 notificações de possíveis doadores, 349 doações e 2.650 transplantes.