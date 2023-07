Vilson comemora aniversário com roda de Samba do Grupo Amanhecer

Samba e festa sempre combinam. E o cantor Vilson, do Grupo Amanhecer, um dos mais tradicionais da região, está organizando uma roda de samba para celebrar mais um ano de vida, nesse domingo (2).

O encontro acontecerá no Espaço Mesa Redonda, na Rua Basileu Nogueira da Costa, no Campo, em São Gonçalo, a partir de 14h, com entrada franca e venda de bebidas, a partir de 14h. Como em todos os encontros do tradicional gênero no espaço, estão previstas as tradicionais 'canjas' de convidados, e também haverá músia eletrônica, com o DJ Fabynho entre as atrações.

"Nesse encontro, o faremos o que mais gostamos, apresentando os tradicionais sambas que costumamos cantar em nossos evento", afirmou Vilson. O Amanhecer é um dos mais tradicionais grupos de samba e pagode da região, e tem no currículo, centenas de shows desde a criação, em meados da década de 80.

O cantor Vilson é o único do grupo a integrar todaas as formações da história do Amanhecer. O roda de samba de aniversário de Vilson tem apoio do Hortifruti Campo Novo e Renatinho da Oficina.