Astrônomos capturam “gato sorridente” em imagem de nebulosa

Uma imagem capturada pelo telescópio VLT Survey, do Observatório Europeu do Sul (ESO), revelou uma nebulosa em formato inusitado, assemelhando-se a um gato sorridente no céu. A nebulosa faz parte da Sh2-284 e demonstra os processos de formação estelar que ocorrem dentro dela.

A imagem revela uma nuvem laranja e vermelha, que representa a parte mais brilhante da nebulosa Sh2-284, com cerca de 150 anos-luz de extensão, correspondendo a mais de 1.400 trilhões de quilômetros de diâmetro. Localizada a aproximadamente 15 mil anos-luz da Terra, na constelação de Monoceros, a nebulosa contém em seu centro um conjunto de estrelas jovens conhecido como Dolidze 25.

Nesse centro, ocorre a produção intensa de radiação e ventos fortes, que ionizam o gás hidrogênio presente na nuvem, resultando nas cores brilhantes laranja e vermelho observadas na imagem. Os cientistas explicam que essas nuvens são os blocos de construção de novas estrelas.

Os ventos provenientes do aglomerado central de estrelas afastam o gás e a poeira da nebulosa, criando regiões mais vazias em seu centro. À medida que esses ventos encontram áreas de material mais denso, eles encontram maior resistência, causando a erosão das áreas ao redor primeiro. Esse fenômeno resulta na formação de pilares, como os visíveis ao longo das bordas da nebulosa, apontando em direção ao centro.

A imagem foi obtida a partir dos dados do Telescópio VLT Survey (VST), que faz parte do Instituto Nacional de Astrofísica da Itália (INAF) e está localizado no Observatório Paranal, no Chile. O VST é dedicado ao mapeamento do céu do Hemisfério Sul em luz visível e utiliza uma câmera especialmente projetada, com 256 milhões de pixels, para capturar imagens de campo amplo.