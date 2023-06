Prefeitura interdita ferro-velho clandestino no Rio

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Ordem Pública (Seop), realizou, nesta terça-feira (13), a interdição de um ferro-velho clandestino localizado na rua Barão de Iguatemi, na Praça da Bandeira, Zona Norte do Rio de Janeiro. A ação foi motivada pela constatação de que o estabelecimento operava sem o sistema de monitoramento de câmeras em funcionamento, o que o tornava ilegal.

De acordo com os agentes da Seop, os responsáveis pelos ferros-velhos estão cientes da obrigatoriedade da instalação de câmeras de monitoramento para que suas atividades estejam em conformidade com a legislação vigente. Existe um decreto que regulamenta essa exigência, visando coibir o furto de cabos e fios, um problema recorrente que impacta negativamente a vida da população.

Durante a operação de interdição, foram encontrados diversos facões e duas caçambas que estavam estacionadas de forma irregular na via pública. A equipe da Seop concedeu um prazo de 24 horas para o proprietário do estabelecimento regularizar a situação das caçambas. Além disso, a Comlurb, companhia responsável pela limpeza urbana, realizou a remoção de aproximadamente 300 kg de material no entorno do ferro-velho.

A ação contra ferros-velhos irregulares não se restringiu apenas a essa ocorrência. Na última segunda-feira (9), outro estabelecimento do tipo foi interditado na área da Grande Tijuca, mais precisamente na Rua São Miguel. A interdição ocorreu devido à falta de câmera de monitoramento e ao acúmulo de material de reciclagem na via pública e calçada, o que prejudicava o tráfego de veículos. Ao perceber a presença das equipes da Seop, o responsável pelo ferro-velho fugiu do local.

Felipe Quintans, subprefeito da Grande Tijuca, destacou a atuação incisiva da subprefeitura no combate aos espaços irregulares de ferro-velho na região. As denúncias feitas pelos moradores são fundamentais para a identificação desses estabelecimentos clandestinos, e as ações da prefeitura mostram resultados concretos. A operação na Rua Barão de Iguatemi revelou diversas irregularidades, incluindo a presença de facas no local. A população da Grande Tijuca poderá contar com uma região mais organizada, contribuindo para a redução dos roubos de cabos na área.