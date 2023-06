Sino histórico é roubado em paróquia na Zona Norte do Rio

Um dos sinos da Paróquia Nossa Senhora do Bonsucesso de Inhaúma foi furtado, na madrugada desta terça-feira (13), causando consternação na comunidade local. O caso ocorreu na Zona Norte do Rio de Janeiro, especificamente na Rua Olga, em Bonsucesso, onde a igreja está localizada. O sino, uma peça de metal com mais de 25 kg, foi removido da torre da igreja, que possui um valor histórico incalculável.

O pároco Anderson Monteiro expressou sua frustração com a frequência de assaltos que a igreja tem sofrido. Ao longo do tempo, diversos objetos de valor já foram roubados, incluindo castiçais, cruz, pratos de bateria e até mesmo uma porta de alumínio. No entanto, o sino em questão tinha um significado especial, pois era parte integrante da antiga igreja. Fabricado em 1896, o sino pesava cerca de 25 kg, tinha aproximadamente 50 cm de diâmetro e era considerado uma relíquia de valor inestimável para a paróquia.

Apesar das medidas de segurança adotadas, como muros altos, gradil, cerca e um circuito de câmeras, essas precauções não foram suficientes para dissuadir a ação criminosa. A audácia do furto revela a necessidade de um reforço na segurança tanto da igreja quanto da região em geral.

A Polícia Militar (PM), ao ser consultada, informou que não houve acionamento para crimes dessa natureza na região. No entanto, a corporação ressaltou que realiza patrulhamento na localidade, a qual é predominantemente comercial. O caso foi registrado na 21ª Delegacia de Polícia (Bonsucesso), onde está sendo investigado. Agentes da distrital estão ouvindo testemunhas e procurando por imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na identificação do autor do furto.