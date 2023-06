Itaboraí inaugura novo Centro de Educação Infantil no Apolo

Mais uma conquista para o município de Itaboraí, e desta vez para o bairro do Apolo. O tão esperado Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Kauã Ferreira Martins, com obras paralisadas há mais de 10 anos, foi inaugurado nesta segunda-feira (12). As obras foram retomadas pela Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), e o nome escolhido foi uma homenagem ao aluno da Escola Municipal Roberta Maria Sodré de Macedo, no mesmo bairro, que faleceu em abril.

O prefeito de Itaboraí, Marcelo Delaroli, entregou nas mãos da mãe do Kauã, Laís Ferreira, de 31 anos, uma réplica da placa da unidade e desejou que Deus possa sustentar e confortar ela e seus familiares, neste momento tão difícil. O chefe do Executivo falou ainda dos anos que as obras da unidade estiveram paralisadas e da contrapartida da atual gestão, para que as obras fossem retomadas e finalizadas.

“Desde o primeiro dia que nós pisamos aqui, temos trabalhado, a gente sabe das dificuldades, mas não viemos para dar desculpas, nós viemos para fazer o que tem que ser feito, porque essas crianças e o povo de Itaboraí não têm mais um minuto a perder. A cidade já ficou abandonada durante muito tempo, e a gente veio para cá para mostrar que, sim, é possível, com trabalho e comprometimento. Que esse seja um lugar de bênçãos, de vitórias e de transformação”, disse Marcelo Delaroli, ao lado da primeira-dama, Pâmela Delaroli.

A solenidade de inauguração contou ainda com a presença dos deputados federais Altineu Côrtes e Soraya Santos; do deputado estadual Guilherme Delaroli, secretários municipais e vereadores. Também em homenagem a Kauã Ferreira Martins, seus colegas de turma, do 4º ano do ensino fundamental, soltaram balões brancos.

O Centro Municipal de Educação Infantil (CEMEI) Kauã Ferreira Martins faz parte do Projeto Proinfância Tipo B, pactuado por intermédio do termo de compromisso entre o Ministério da Educação, por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Prefeitura de Itaboraí, em 2012. O local foi construído pensando em um espaço físico adequado e organizado pelos ambientes.

O CEMEI atenderá mais de 260 crianças, na faixa etária de dois a cinco anos de idade, divididas em dois turnos (manhã e tarde). A unidade possui oito salas de aula, sala multimídia, sala de leitura, banheiros adaptados, fraldários, solários (local descoberto reservado ao banho de sol), cozinha, refeitório, pátio coberto com playground, pátio, área externa para brincadeira ao ar livre, secretaria, sala de equipe gestora, sala de professores e almoxarifado.

O deputado estadual, Guilherme Delaroli, falou da satisfação de participar da inauguração. “É uma honra estar aqui nesta inauguração e vou confessar para vocês que está um pouco difícil hoje para falar, porque além de ser a realização de um sonho, uma creche dessa aqui, ela está levando o nome do menino que me marcou muito, o menino Kauã. Essa obra é um convênio federal, passaram mais de 10 anos e a prefeitura teve que gastar o triplo para que essa creche estivesse sendo inaugurada hoje, por incompetência de gestões passadas. Tenho muito orgulho de participar do time do prefeito, Marcelo Delaroli, dos nossos vereadores e dos nossos deputados. É muito bom fazer parte do time que faz o bem sem olhar a quem”, comentou o deputado Guilherme Delaroli.

Ao lado do prefeito Marcelo Delaroli, o secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, falou da escolha do nome do CEMEI, um pedido do chefe do Executivo, para que possa ser eternizado no bairro.

“Confesso para vocês que estou muito emocionado e realizado também por fazer parte dessa história aqui. O nome dessa creche veio da cabeça do prefeito, então, além de amar esse homem, eu o respeito muito pelo coração que tem. Que o nome Kauã se eternize dentro dessa unidade, que faça realmente a transformação que ele gostaria de fazer ao longo da vida dele”, destacou o secretário.

A diretora da Escola Municipal Roberta Maria Sodré de Macedo (unidade que Kauã estudava), Isabel Cristina Borges, comentou que o menino era sonhador, amoroso e carregava consigo um sorriso sincero e encantador.

“Diferentes emoções nos afetam positivamente neste momento, pois estamos vendo um sonho ser realizado, um presente está sendo oferecido à comunidade do Apolo. Unido a este importante fato, vemos a belíssima homenagem ao nosso querido aluno Kauã. Hoje sua memória será eternizada, não só pelo nome, mas também em cada sorriso, em cada criança que será educada, cuidada, amada e protegida aqui”, finalizou Isabel.

O CEMEI fica localizado na Rua Nilson Gonçalves Mota, esquina com a Rua 4, em Jardim Fluminense, Apolo II.