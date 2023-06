Filho de ex-BBB sofre três fraturas no rosto após acidente doméstico

A ex-BBB Mariana Felício, vice-campeã do reality no ano de 2006, revelou no Instagram que o filho José, de 5 anos, precisou ser internado na última sexta-feira (9). Fruto do relacionamento com Daniel Saullo, também ex-BBB, o pequeno sofreu um grave acidente doméstico.

“Passei um susto na sexta. Foi um acidente doméstico. Acho que nenhuma mãe, nenhum pai devia passar por isso na vida. Foi surreal, um filme de terror”, declarou Mariana em entrevista à 'Quem'.

A ex-BBB também deu datlhes do acidente. “O José se pendurou numa jardineira aqui do nosso quintal, gigante, de cimento, e tombou em cima da cabeça dele. Ele teve três fraturas no rosto: uma fratura ocular, uma fratura nasal e uma fratura de crânio. Quase me matou do coração”, completou.

Apesar do susto, Mariana contou que o filho já voltou para casa. “Levou treze pontos na testa e cinco atrás. Chamamos ambulância, UTI… Fomos para São Paulo às pressas com ele. Nossa Senhora! Achei que ia ter um treco! Justo o José, que ficou na UTI! Foi punk”, disse.