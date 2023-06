No Dia dos Namorados, hospital  João Batista Cáffaro promove sessão especial de cinema para pacientes e seus pares

O Dia dos Namorados foi especial para os pacientes internados no Hospital Estadual João Batista Cáffaro, em Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. Ao lado dos seus parceiros, os pacientes deixaram o leito de enfermaria e foram para a sala do CineCáffaro, no segundo andar do hospital, para assistir à comédia romântica “O Amor é Cego”. O momento especial faz parte do projeto de humanização e qualidade que semanalmente exibe filmes para as pessoas internadas.

“Esse tipo de iniciativa humanizada contribui para o bem-estar do paciente. Torna o período de internação mais leve. Importante pensarmos em um atendimento com esse tipo de acolhimento”, acrescenta o secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho.

Na primeira fila da sala de sessão, estava o casal José Roberto Silva e Rosania Souza que, além do Dia dos Namorados, comemorava 17 anos de casamento.

“Nós nunca fomos ao cinema juntos. Hoje estamos comemorando tudo e, principalmente, a recuperação do José Roberto. Só temos a agradecer a toda equipe do hospital. Muito legal este projeto do cinema”, falou Rosania.

Entusiasmados também com o filme estavam Fábio Alves Melo e Silvia Ribeiro, casados há 24 anos e moradores do município de Maricá. Ele sofreu crise renal em meados de abril, deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, foi estabilizado, ficou seis dias no CTI em coma e agora se recupera no Cáffaro.

“Incrível uma sala de cinema dentro do hospital para os pacientes. Depois de tudo que passamos, receber este acolhimento é muito bom. Fiz questão de vir e assistir juntinho com ele ao filme neste Dia dos Namorados. Todos os hospitais deveriam ter projetos como este”, acrescentou Silvia.

Os títulos dos filmes escolhidos sempre trazem conteúdo de humor, ação e superação de desafios pessoais. Em todas as sessões, os pacientes deixam a sala de cinema com um sorriso no rosto e um muito obrigado.

“É emocionante acompanhar este momento. O sorriso e as palavras de carinho e agradecimento mostram que estamos no caminho certo, fazendo o melhor pelo paciente”, garante Isabele Batistella, diretora administrativa do hospital, administrado pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado.

A equipe multidisciplinar do hospital é unânime em garantir que a promoção de atividades lúdicas, como o CineCáffaro, traz um impacto positivo na assistência, contribuindo, inclusive, para a redução na taxa de permanência hospitalar. A iniciativa, realizada semanalmente, busca, segundo a equipe, fazer a diferença na melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

“A equipe, formada por enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapia ocupacional e assistentes sociais, tira o paciente do leito para um momento de lazer. Ele esquece um pouco do problema de saúde pelo qual está passando. Aqueles minutos de riso, interação, alegria, ajudam muito na sua recuperação”, garante Lívia Aguiar, diretora da unidade.

Para a ocasião, há pipoca, sucos e doces preparados pela equipe de Nutrição, atendendo a critérios alimentares, promovendo sempre a segurança do paciente. O hospital também promove bate-papo com os pacientes após a exibição.

Os pacientes deram muitas risadas com o filme “O Amor é Cego”. Dirigido por Peter e Bobby Farrelly, conta a história de um homem que segue à risca o conselho de seu falecido pai de apenas se interessar por mulheres que tenham um físico perfeito. Mas tudo muda quando ele por acaso se encontra com Anthony Robbins, um guru de autoajuda que o hipnotiza e faz com que ele apenas possa visualizar a beleza interior das mulheres, em detrimento de seu físico.