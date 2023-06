Noiva surpreende avó em UTI com cerimônia de casamento

Para garantir que a avó estaria presente no momento do "sim", Gabriella levou a cerimônia para dentro do hospital - Foto: Reprodução

Para garantir que a avó estaria presente no momento do "sim", Gabriella levou a cerimônia para dentro do hospital - Foto: Reprodução

Dona Sylvia Tereza, de 93 anos, que está internada na UTI para pacientes com doenças cardíacas do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na Serrana do Rio, foi surpreendida pela neta Gabriella Scherer, que fez o dia do seu casamento ser ainda mais especial para a família e para a vó, que não poderia ir à cerimônia.

Em entrevista ao g1, Gabriella Scherer contou que a ideia dela e do noivo Marcelo Medeiros era fazer uma cerimônia mais intimista, conhecida como "elopement wedding", onde apenas o noivo e a noiva estariam presentes. Mas um pedido da avó mudou os planos.

"Eu queria ter feito só o elopement, mas a minha avó pediu pra que fizesse uma que a família pudesse assistir e que ela pudesse assistir. E tava tudo certo, mas na semana ela internou e não pode ir. Então minha prima teve essa ideia de fazer no hospital e o hospital super aceitou", disse a noiva.

Emocionada ao ver a neta chegando vestida de noiva, dona Sylvia concedeu a bênção ao casal. “Que lindo, meu Deus! Deus te abençoe minha filha. Muita saúde, tudo de bom pra vocês dois. Deus vai abençoar vocês”, disse a avó ao abraçar a neta.

A família contou com o apoio da equipe da UTI coronariana do hospital para preparar a surpresa na última quinta-feira (8).

“Esse momento foi muito especial para ela. Uma sobrinha teve a ideia de fazer a cerimônia no hospital, conversei com a equipe, com o pastor, cabeleireiro e em um dia arrumamos tudo. Foi muito emocionante. Todo mundo chorou”, contou emocionada a mãe da noiva, Yone.

A celebração teve direito a bolo, salgadinhos e docinhos. A noiva Gabriella, o noivo Marcelo, uma tia e o pai do noivo, além da mãe da noiva chegaram na unidade, junto com o pastor Sandro, para realizar o casamento e receber a bênção da avó.

A celebração teve direito a bolo, salgadinhos e docinhos | Foto: Reprodução

Depois de uma cerimônia no civil, que foi realizada fora do cartório, e da cerimônia na UTI com a presença da avó, Gabriella e Marcelo disseram o terceiro "sim" de forma intimista em uma praia em Arraial do Cabo nesta segunda-feira (12), Dia dos namorados.