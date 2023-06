Alerta de ressaca no Rio: previsão e recomendações para a semana

A Marinha do Brasil emitiu um comunicado informando que o mar do Rio de Janeiro passará por um período de ressaca, a partir das 12h desta segunda-feira (12), com previsão de término na quinta-feira (15), às 21h. De acordo com as projeções, espera-se que as ondas atinjam uma altura de 2,5 metros. O Alerta Rio também divulgou informações sobre as condições climáticas durante esse período.

Para a noite desta segunda-feira (12), não há previsão de chuva e o tempo permanecerá estável. Os ventos serão fracos a moderados, e as temperaturas variarão entre 16°C e 30°C. Na terça-feira (13), o céu permanecerá parcialmente nublado, com a possibilidade de chuva fraca a moderada, principalmente a partir da tarde. As temperaturas mínima e máxima serão de 16°C e 27°C, respectivamente.

Já na quarta-feira (14), é esperada chuva ao longo do dia, com céu nublado e ventos moderados a fortes. A temperatura se manterá entre 28°C e 16°C. Na quinta-feira (15), marca o fim da ressaca no mar do Rio. O céu permanecerá nublado a encoberto, com previsão de ventos fracos a moderados e chuva fraca durante a tarde e a noite. As temperaturas variarão entre 14°C e 28°C. Na sexta-feira, a previsão se mantém semelhante ao dia anterior, com temperatura máxima de 29°C e mínima de 14°C.

Recomendações importantes foram emitidas para que os cidadãos estejam preparados e se mantenham seguros durante esse período de ressaca. Confira algumas delas:

Siga a rotina normalmente, mas esteja atento às condições climáticas e às recomendações das autoridades.Acompanhe a previsão do tempo fornecida pelo Alerta Rio, verificando as atualizações frequentemente.Mantenha-se informado através dos meios de comunicação confiáveis e dos canais oficiais do Centro de Operações Rio (COR).Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil, enviando o CEP de sua residência para o número 40199 por meio de mensagem de texto.

Esse serviço é gratuito e essencial para receber informações e alertas importantes.Baixe o aplicativo do COR, disponível para Android e iOS, para ter acesso fácil a informações atualizadas sobre as condições climáticas, alertas e orientações.Em caso de emergência, utilize os telefones de emergência: 193 para o Corpo de Bombeiros e 199 para a Defesa Civil.

Seguindo essas recomendações, os cidadãos poderão se preparar adequadamente e tomar as medidas necessárias para garantir sua segurança e a de suas famílias durante esse período de ressaca no mar do Rio de Janeiro. Fique atento às atualizações.