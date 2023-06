Motociclista fica ferido após acidente de trânsito em Maricá

Um homem ficou ferido após uma acidente de trânsito na noite do último domingo (11/06) em Itaipuaçu, distrito de Maricá. Segundo relatos, ele, que conduzia uma motocicleta, acabou colidindo com um carro no cruzamento ente a Avenida Dois e Rua 45. O automóvel estaria seguindo pela Avenida se chocou de frente com a moto.

Bombeiros do Destacamento que atende o município e agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados ao local por volta das 21h para socorrer o motociclista, que ficou com diversos ferimentos e foi encaminhado para o Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí. A identidade e o estado de saúde da vítima não foram informados.