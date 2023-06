Partage Shopping sorteia vale-viagem para o Dia dos Namorados

Para comemorar o Dia dos Namorados em grande estilo, o Partage Shopping São Gonçalo preparou uma promoção especial. Nas compras acima de R$ 150 nas lojas participantes, os clientes ganham um número da sorte para concorrer a vale-viagem. Serão dois sortudos que poderão viajar para diferentes destinos no Brasil com passagens e hospedagem incluídos.

A promoção é válida até o dia 20 de junho e os sorteios serão realizados no dia 21 de junho, pela Loteria Federal. Para participar da promoção, é necessário realizar o cadastro no aplicativo do Partage Shopping ou na central de trocas localizada no primeiro piso em frente às Lojas Americanas. Promotores estarão a postos para tirar dúvidas e orientar os clientes. Os participantes que cadastrarem as notas fiscais através do aplicativo do Partage, disponível para Android e iOS, ganham cupom em dobro.

O Partage Shopping está com uma ativação especial nas redes sociais. O cliente pode enviar fotos com o seu par para o link que está na biografia do Instagram do shopping. As imagens serão publicadas no perfil do shopping. Os apaixonados também podem tirar fotos em clima de romance no espaço instagramável, localizado no primeiro piso.

Mais informações e o regulamento completo da promoção no site www.partageshoppingsaogoncalo.com.br.