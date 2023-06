Pais registram queixa contra agência de modelos em Cabo Frio

Um suposto golpe realizado por uma agência de modelos levou pais à 126ª DP de Cabo Frio. A situação se intensificou no último domingo (11), após um evento que teria sido promovido sem a estrutura necessária para a junção da quantidade de pessoas que estariam interessadas no serviço, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

A polêmica ficou pior quando mais de 200 pais reagiram a uma publicação feita pelo Instagram do portal Rlagos, em que o co-fundador da Empresa, afirmou que a agência oferece oportunidades, e não um cabide de empregos.

A situação se agravou no último domingo (11) quando o evento promovido pela empresa em um hotel, no bairro Braga, revelou a falta de planejamento para com a quantidade de crianças e adultos que teriam sido ‘’recrutados.’’ Isso porque, o local carecia de uma estrutura para receber o público. Em pouco tempo, o ambiente se tornou cenário de uma confusão generalizada. No ambiente caótico, alguns pais esperaram por oito horas e foram embora de mãos vazias.

A principal reclamação, no entanto, é a falta de palavra da gestão da empresa. Segundo os pais, a empresa teria prometido um processo seletivo gratuito, porém, no evento foram anunciadas quantias de custo exorbitantes para os responsáveis que desejassem arcar com a inicial carreira dos filhos.

Um dos pais que também estava irritado com a situação. “A abordagem utilizada pela empresa é enganosa e manipuladora. Eles entram em contato com as pessoas, enviando mensagens informando que elas ganharam um ensaio fotográfico e foram sorteadas para se tornarem modelos, garantindo que não haverá nenhum custo envolvido. No entanto, ao chegar lá, os indivíduos são surpreendidos com cobranças exorbitantes que variam de R$1800,00 a R$4000,00.”, denunciou o homem ao portal Rlagos.

Empresa se manifestou

Em meio ao cenário caótico, a empresa se manifestou por meio de nota.

"Em face de alegações e denúncias recentemente publicadas, a C Talentos, respeitada agência de modelos, vem a público para esclarecer os fatos ocorridos no dia 11 de junho de 2023.

É do nosso conhecimento que uma série de declarações caluniosas foram feitas a respeito da integridade de nossos serviços e da forma como conduzimos nossos processos seletivos. A essas alegações, respondemos com total transparência e compromisso com a verdade.

Como é de praxe em nosso processo padrão, os potenciais modelos são submetidos a um teste de fotogenia, após o qual são avaliados por nossa equipe altamente qualificada. Em virtude da demanda excepcionalmente alta no dia 11 de junho de 2023, os processos de avaliação e atendimento sofreram um atraso maior do que o normal, resultando em uma sobrecarga no local do evento, o Hotel Oásis.

Infelizmente, essa demora, juntamente com o alto volume de clientes, gerou um mal-entendido. Queremos reforçar que este incidente foi tratado e resolvido na mesma hora, garantindo que todos os nossos clientes fossem devidamente atendidos.

A C Talentos não compactua com nenhum tipo de informação que possa denegrir a integridade de nossa equipe. Somos uma empresa que preza pela transparência e pelo respeito a todos os nossos clientes e colaboradores. Continuamos à disposição para fornecer quaisquer esclarecimentos adicionais e garantir a satisfação de nossos clientes.

Agradecemos a compreensão de todos e reafirmamos nosso compromisso com a excelência no atendimento e na representação de talentos no mundo da moda".