Celebração de Santo Antônio reúne centenas de famílias em Niterói

A Igreja Porciúncula de Sant’ana, localizada no bairro de Icaraí, em Niterói, está se preparando para sediar a tradicional festa de Santo Antônio na próxima terça-feira (13). A comunidade religiosa, composta por centenas de famílias devotas, se reúne para celebrar o santo padroeiro e compartilhar o emblemático bolo de Santo Antônio, que é produzido e distribuído pelas próprias famílias.

Diferente dos bolos convencionais encontrados em padarias, o bolo de Santo Antônio é uma criação artesanal, feita com amor e devoção por cada uma das famílias devotas. O frei Sérgio Pagan, responsável pela igreja, destaca a importância desse processo coletivo: "Teremos o bolo de Santo Antônio na terça-feira, que é o dia do santo. É o chamado bolo da comunidade. Um detalhe dele é que é confeccionado pelas famílias. Ele não é feito em padarias, mas em cada casa de devotos de Santo Antônio. Eles fazem o bolo, trazem para a igreja, que faz o grande bolo que será oferecido no dia da festa".

Essa tradição de envolver as famílias na produção dos bolos fortalece o senso de coletividade e participação na festa de Santo Antônio. Aqueles que desejam contribuir recebem a receita e uma travessa, na qual devem entregar o bolo já preparado. Cada bolo é confeccionado com muito carinho e contém um presente especial: uma medalha com a imagem do santo padroeiro.

"Estamos falando de centenas e centenas de bolos feitos por famílias devotas de Santo Antônio. E dentro de cada um deles, há uma medalha de Santo Antônio, que serve como uma proteção", compartilhou o frei.

A festa de Santo Antônio na Igreja Porciúncula de Sant’ana é um momento especial de devoção e união para a comunidade local. Além da distribuição do bolo, haverá celebrações religiosas, orações e momentos de confraternização entre os fiéis. A atmosfera festiva é enriquecida pela presença de tantos bolos feitos com amor e dedicação pelas famílias, que expressam sua devoção por meio dessa deliciosa tradição culinária.