Ver pra crer: Experiência virtual permite visão do futuro sobre a recuperação da Baía de Guanabara

“Eu estudei isso em Ciências na escola!”, foi o que disse Marina Moura, de 9 anos, após vivenciar a experiência imersiva, com os óculos 3D, que reproduz virtualmente um passeio pela Baía de Guanabara. O vídeo exibe este importante ecossistema no cenário de poluição e como ficará no futuro, após a Águas do Rio construir o cinturão coletor de esgoto que vai impedir que continue sendo direcionado à baía sem tratamento. “Eu vi a mudança da Baía de Guanabara e ela vai ficar muito linda!”, concluiu a estudante.

Essa e outras atividades fazem parte da programação gratuita da Semana do Futuro que acontece até domingo (11) no Centro de Eventos do São Gonçalo Shopping, no bairro Boa Vista. Por lá, o público ainda vai encontrar um chuveirão instagramável para compartilhar com o mundo sobre os benefícios do saneamento básico na vida das pessoas e do planeta, além de conhecer mais sobre a atuação dos projetos sociais da Águas do Rio.

Aproveitando o feriadão, uma família que mora em Maricá, município vizinho e também atendido pela Águas do Rio, conferiu as novidades sobre o tema sustentabilidade, propostas no evento. “Temos que fazer a nossa parte todos os dias para mudar esta realidade de poluição, como acontece na Baía de Guanabara. Hoje pude entender um pouco mais sobre o que está sendo feito para sua recuperação, e a importância dela, o que minha filha também aprende na escola”, disse Juliana Nogueira.

O evento também conta com rodas de conversa e exposição de arte. Além disso, empreendedores locais estão expondo suas criações inovadoras, e vendendo seus produtos, uma oportunidade de visibilidade e geração de renda, que fomenta o desenvolvimento econômico e bem-estar coletivo.