Cariocas e turistas lotam praias em sábado com sol e muito calor

Cariocas, fluminenses e turistas desfrutaram de um lindo dia ensolarado neste sábado (10) para aproveitar as praias do Rio de Janeiro. No bairro do Leme, localizado na Zona Sul, centenas de pessoas desfrutaram do penúltimo dia do feriadão, desfrutando de banhos de mar revigorantes e participando de atividades esportivas tanto na areia quanto no calçadão.

De acordo com as informações fornecidas pelo Alerta Rio, o tempo permanecerá estável na cidade, graças a um sistema de alta pressão. O céu permaneceu claro desde o início do sábado e não há previsão de chuva. A temperatura máxima do dia deve chegar a 31º C.

No domingo (11) e na segunda-feira (12), também não há previsão de chuva. O céu alternará entre limpo e parcialmente nublado, enquanto os ventos soprarão fracos a moderados. Será um ótimo momento para continuar desfrutando das belezas naturais e das atividades ao ar livre que o Rio tem a oferecer.

Entretanto, na terça-feira (13), uma frente fria se aproximará, trazendo instabilidade climática. Durante o dia, nuvens se acumularão e há previsão de chuvas fracas a moderadas, de forma isolada, especialmente durante a noite. Os ventos estarão moderados nesse período.

O tempo permanecerá instável na quarta-feira (14), com previsão de chuvas fracas a moderadas ao longo do dia. É esperada uma queda na temperatura e os ventos estarão moderados a fortes. É recomendado que as pessoas se preparem para as mudanças climáticas e considerem atividades alternativas em ambientes cobertos ou protegidos.

Apesar do período de instabilidade previsto, os dias ensolarados anteriores e o clima agradável proporcionaram momentos agradáveis ​​nas praias do Rio de Janeiro. Portanto, aproveite os dias ensolarados enquanto duram e esteja preparado para uma transição climática nos próximos dias.