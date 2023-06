Papa Francisco se recupera bem de cirurgia, segundo Vaticano

Depois de ser levado para o centro cirúrgico na última quarta (07/06), o Papa Francisco passou a última sexta-feira (09/06) se recuperando do procedimento que precisou realizar na região do intestino. De acordo com informações do Vaticano, o Santo Padre da Igreja Católica está bem e se recompõe com tranquilidade.

Francisco passou por uma operação na parede do abdômen Hospital Universitário Agostino Gemelli, em Roma. A cirurgia levou cerca de três horas e foi bem sucedida. "A equipe médica que acompanha o pós-operatório do Pontífice informa que o papa Francisco passou uma noite tranquila, conseguindo descansar por um longo tempo", disse o diretor da Sala de Imprensa do Vaticano, Matteo Bruni.

Ele já consegue se movimentar, ler jornais e deve retomar os trabalhos imediatamente após o fim da recuperação, que não deve impedi-lo de realizar viagens em breve. Apesar disso, neste domingo (11/06), ele deve recitar a oração do Angelus de forma privada, ao contrário da oração pública que costuma realizar com os fiéis.