Influenciadora transsexual expõe proposta picante de Filipe Ret

Na madrugada desta sexta-feira (9), a influenciadora transsexual Sophia Barclay expôs nas redes sociais que um cantor famoso fez uma proposta pra ela, como se ela fosse uma garota de programa. Na sequência, ela postou print de uma solicitação de mensagem do rapper Filipe Ret e disse para se prepararem, pois quando ela acordasse as máscaras iam cair.

Já no período da manhã, Sophia publicou uma gravação de tela em que mostra Ret perguntando se ela está solteira e quando ela diz que sim, o rapper afirma que ele e sua namorada saem com outras pessoas. Mas, logo ela apagou o storie e esclareceu que está com medo, pois recebeu mensagem de outras mulheres trans que pedem para ela não continuar.

“Eu apaguei os stories anteriores porque muitas pessoas me mandaram mensagens pedindo pra eu ficar calada. Pessoas inclusive que já saíram e eu estou com medo, já derrubaram minha conta uma vez, vai que essa pessoa consegue também. Vou me submeter a ficar silenciada, porque se eu expor..”, explicou Sophia.

Em outra conversa exposta pela influenciadora, Ret inclusive detalha o que gostaria que a moça fizesse com a namorada dele e chega a mandar uma foto. Revoltada com a situação, Sophia preferiu expor a proposta. Após o depoimento, outras pessoas começaram a mandar mensagens para ela relatando situações que também já passaram com ele. “Ai mana, eu já saí com ele. No começo foi flores o maior amor do mundo comigo, depois nem tchum, nunca mais me mandou um oi”.

Em outra conversa exposta pela influenciadora, Ret inclusive detalha o que gostaria que a moça fizesse com a namorada dele | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Mesmo com toda a repercussão, o rapper até o momento não se pronunciou sobre o assunto.