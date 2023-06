Botijão de gás explode e deixa quatro pessoas feridas no Rio

Pelo menos quatro moradores do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, ficaram feridas depois que um botijão de gás explodiu dentro de uma residência na comunidade, no início da manhã desta sexta-feira (09/06).

A explosão ocorreu na região conhecida por Vila do João. Agentes do Corpo de Bombeiros informaram que foram acionados por volta das 7h45. Ainda não se sabe exatamente o que ocasionou a explosão do recipiente de gás de cozinha. Segundo relatos de moradores, o acidente acabou provocando uma queimadura em uma moradora e deixando um homem com ferimentos na cabeça.

Não há relatos sobre a identidade ou o estado de saúde das vítimas. Relatos iniciais de moradores apontam que, apesar dos ferimentos, nenhum ficou gravemente machucado. Representantes da Defesa Civil local estiveram no endereço e, após verificarem as condições do imóvel, interditaram a casa e uma construção de quatro pavimentos localizada ao lado.