Poodle morre em petshop e é entregue à tutora em saco de lixo

Um poodle de seis anos morreu após ser levado para um petshop em Volta Redonda, no Sul Fluminense. Após o serviço, que seria de banho e tosa, o animal, que se chamava Bob, foi devolvido, segundo sua tutora, num saco de lixo. Em depoimento, o dono do estabelecimento afirmou que o animal fugiu e foi atropelado. O caso é investigado pela 93ª DP (Volta Redonda) como omissão na cautela animal e será encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

"Estou à base de remédio. Bob era um cachorro saudável, carinhoso e feliz. Ele (dono do petshop) diz que o Bob fugiu e foi atropelado, mas as versões do que me disse divergem. Um fato não tem duas versões assim", disse a mulher de 60 anos, que não quis ser identificada. "O que aconteceu foi irresponsabilidade. Não podem pegar cachorros ou gatos e não ter uma proteção para não fugirem".

"Ele ainda trouxe o Bob no saco de lixo, sem um pingo de humanidade. Meu marido foi quem tirou ele de lá e colocou num paninho. Ele e meu filho enterraram o Bob. Fiquei muito mal. Nesse dia, quase bati com o carro", lamentou a tutora do cão, que é dona de casa.

A família de Bob tem sofrido com a falta do cão. A tutora diz não conseguir falar muito sobre o assunto e se emociona ao lembrar o quão carinhoso era o poodle: "Tomo remédio, não consigo dormir. Ele era um cachorro maravilhoso. Tinha suas manias de colocar a patinha na gente, era carinhoso e medroso. Eu chegava em casa em dias de fogos e já o colocava logo no colo, porque ele ficava tremendo", lembrou.

"Meu Bob foi resgatado pela nossa família de uma situação de maus-tratos. Era muito bonzinho", concluiu.