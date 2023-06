Jovem mineira morre ao se engasgar bebendo água

O corpo de Aline foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Poços de Caldas, onde as circunstâncias da morte serão apuradas - Foto: Reprodução/Internet

O corpo de Aline foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal de Poços de Caldas, onde as circunstâncias da morte serão apuradas - Foto: Reprodução/Internet

Aline Lara de Oliveira Souza, de 24 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (9) após se engasgar enquanto bebia um copo d’água, no município de Andradas, Minas Gerais. A jovem teria passado a noite do dia 8 bebendo em um sítio com os amigos e pela manhã, bebeu água e acabou se engasgando.

De acordo com a Polícia Militar, um dos amigos de Aline tentou socorrê-la e ligou para a emergência, que passou os comandos para salvá-la. No entanto, os esforços não tiveram efeito e a vítima seguiu desacordada até que a ambulância chegasse. Os paramédicos tentaram reanimar Aline, mas ela não resistiu e morreu no local.

A jovem teria se reunido em um sítio com os amigos para beber.

O corpo de Aline foi encaminhado ao Posto Médico-Legal de Poços de Caldas, onde as circunstâncias da morte serão apuradas. A jovem deixa três filhos.