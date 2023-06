Veja a programação da Festa de Santo Antônio em Niterói e São Gonçalo

No próximo dia 13 de junho, terça-feira, é comemorado do Dia de Santo Antônio - Foto: Filipe Aguiar

No próximo dia 13 de junho, terça-feira, é comemorado do Dia de Santo Antônio. Mais conhecido como o 'Santo Casamenteiro', por, segundo a crença, dar uma 'forcinha' àqueles querem namorar ou casar, Santo Antônio é um dos três celebrados nas tradicionais festas juninas, ao lado de São João e São Pedro, e tem até uma trezena em sua homenagem.

A Trezena a Santo Antônio de Lisboa é um encontro para orações, realizado por treze dias consecutivos. É uma espécie de novena, que, diferentemente, da rezada em nove dias é rezada em treze. Ela acontece do dia 31 de maio ao dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio.

A Paróquia Porciúncula de Sant’Ana é uma das mais populares de Niterói | Foto: Filipe Aguiar

Comemorada um dia após o Dia dos Namorados, a data do padroeiro dos pobres e das coisas perdidas volta a ser celebrada pela segunda vez após o surgimento da Covid-19 e reunirá milhares de fiéis em Niterói e São Gonçalo, com festas que oferecem comidas e música. Pensando nisso, O SÃO GONÇALO trouxe uma lista com as comemorações para o santo na região.



Celebração em São Gonçalo

Em São Gonçalo, a Paróquia Santo Antônio, localizada no bairro da Covanca, começará o Dia de Santo Antônio com uma missa realizada às 7h. Outras serão celebradas às 9h, às 11h, às 15h e às 18h. Haverá uma procissão após a última missa do dia. Também ocorrerão festejos externos no local com o show do Fred Pacheco da Banda Dom.

Programação São Gonçalo | Foto: Reprodução

A Paróquia Santo Antônio, localizada na Amendoeira, vai iniciar as comemorações para o santo a partir das 6h com a Alvorada. Em seguida, haverá uma santa missa às 7h, com o Pe. Elivelton, outra às 10h, com o Dom Frei Alano Maria Pena. Às 17h30, está marcado um terço e responsório de Santo Antônio. Já às 18h, haverá uma procissão com a santa missa. E para finalizar o dia, acontecem os festejos externos, com show do Dudu Amaral.

Programação Amendoeira | Foto: Reprodução

Programação dos festejos de 9 a 12 de junho, após a santa missa das 19h: sexta-feira, dia 9 (Dj Ronald); sábado, dia 10 (Banda Dom e Raíz); domingo, dia 11 (Dj Ronald); segunda-feira, dia 12 (Dj Ronald).

Celebração em Niterói

Em Niterói, na Paróquia Porciúncula de Sant’Ana, localizada no bairro de Icaraí, também serão realizados os festejos para o santo. A igreja, conhecida na cidade pela sua tradicional festa de Santo Antônio, tem como o tema deste ano “Com Santo Antônio te seguirei, Senhor”, que traz uma reflexão sobre o ano vocacional. As comemorações se iniciam com a Trezena de Santo Antônio e seguem até o dia 13 de junho, dia do Santo. Dentro da programação será realizada, dia 11 de junho, às 12h, uma carreata com a imagem de Santo Antônio pelas ruas de Icaraí.

Programação Icaraí | Foto: Reprodução

"Santo Antônio é uma das figuras mais populares da Igreja no país. É uma tradição que veio de Portugal para nós, pois é muito forte a tradição portuguesa no Brasil. E neste ano vamos realizar mais uma vez a tradicional festa, com muitas missas e bençãos. No domingo, temos carreata e, na terça, procissão", diz o Frei Sergio Pagan, vigário da Paróquia Porciúncula de Sant’Ana.

O Frei Sergio Pagan é vigário há mais de dez anos na Porciúncula de Sant’Ana | Foto: Filipe Aguiar

Até o dia 12, as missas da Trezena acontecem às 18h, sendo às 16h no sábado. No Dia de Santo Antônio (13), há missas às 6h30, às 8h, às 9h30, às 11h, às 15h, às 17h e às 19h, com uma procissão após a última celebração. Também ocorrerá bênção do santo durante as missas e às 13h, às 13h30, às 14h, às 14h30, às 16h30, às 18h30.

Já a Festa de Santo Antônio, realizada na Rua Miguel Couto, ao lado da paróquia, acontece neste sábado (10) das 16h às 22h, no domingo (11) das 10h às 22h e na terça-feira (13) das 8h às 22h, com barracas e músicas.

Sandra é devota de Santo Antônio e não perde nenhuma celebração | Foto: Filipe Aguiar

"Eu e minha família somos devotos de Santo Antônio, inclusive só tinha Antônios lá em casa, em homenagem. Mandamos trazer uma imagem de Portugal até. Por isso eu não perco uma festa, todo ano eu venho. E não deixo de comer o pão e o bolo de Santo Antônio", afirma a professora Sandra Passos.



Serviço:

- PARÓQUIA PORCIÚNCULA DE SANT’ANA

Av. Roberto Silveira, 265 – Icaraí – Niterói

- PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

Rua Mal. Floriano Peixoto, 2149 – Covanca - São Gonçalo

- PARÓQUIA SANTO ANTÔNIO

Est. Nazário Machado, s/nº – Amendoeira - São Gonçalo