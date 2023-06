Rodoviária de Niterói espera mais de 19 mil passageiros neste feriadão

Segundo a previsão estatística da concessionária que administra a Rodoviária Roberto Silveira (Niterói), mais de 19 mil pessoas deverão utilizar o terminal para viajar no feriadão de Corpus Christi. E os destinos mais procurados são as cidades das regiões dos Lagos, Serrana, e interior do Estado do Rio, além de Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo.

As empresas de ônibus que operam no terminal disponibilizaram cerca de 1.500 ônibus, sendo 170 extras, para o período. O movimento de passageiros, de acordo com a Rodoviária do Rio S/A, deverá ser 8% menor que o do mesmo período de 2019 e 10% maior que o mesmo feriado no ano passado.

"Eu moro em São Gonçalo e estou indo pela segunda vez para Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Vou ficar lá até domingo, porque volto a trabalhar na segunda. Espero conseguir aproveitar as praias e o calçadão", diz a atendente de caixa, Regina Maria, de 45 anos.

Regina Maria viaja com as amigas para curtir Arraial do Cabo | Foto: Filipe Aguiar

A previsão é de que 3 mil passageiros e 250 ônibus passem pela rodoviária nesta sexta-feira (9). O maior movimento deve acontecer no domingo (11), com, aproximadamente, 4 mil passageiros embarcando e desembarcando no local, nos cerca de 290 ônibus.

E para quem pensa em viajar de última hora, ainda há passagens. Elas podem ser consultadas e compradas no site oficial da Rodoviária do Rio. Comprando com antecedência é possível obter descontos de até 80% em alguns horários e categorias de viagens, e até 800% de economia nos mesmos trechos do aéreo.

"Eu vivo em São Gonçalo, mas nasci em Iguaba Grande. Estou indo para lá neste final de semana para visitar a minha mãe. Espero que eu não pegue muito trânsito e a viagem seja tranquila como sempre é", afirma a estudante, Maria Beatriz, de 21 anos.

Além dos cuidados quanto aos deslocamentos evitando os aliciamentos do transporte como os falsos motoristas de aplicativos, táxis piratas e comércio ilegal, a concessionária recomenda aos viajantes que não esqueçam a documentação original para viajar. Importante atentar também para a idade mínima para viagens de menores: agora, menores de 16 anos só viajam sozinhos mediante autorização judicial ou na companhia de parentes diretos (pai, mãe, avós, tios de primeiro grau e irmão maiores de 21 anos). Maiores de 12 anos somente embarcam mediante apresentação do RG original (ou carteira de trabalho original ou Carteira de Motorista). A concessionária também alerta para que os passageiros cheguem com antecedência de, pelo menos 40 min ao embarque.