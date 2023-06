MetrôRio oferece passagem gratuita para corredores da Maratona do Rio

Pelo terceiro ano consecutivo, o MetrôRio vai oferecer passagens gratuitas para os atletas que vão participar da 21ª Maratona do Rio, que acontece neste fim de semana (10 e 11/06). O acesso gratuito é válido apenas para os dias de provas e durante o funcionamento do sistema metroviário nos horários regulares do fim de semana. No sábado (10/06), das 5h à meia-noite; e no domingo (11/06), das 7h às 23h.

Para ser liberado na catraca de qualquer uma das 41 estações, o participante deve estar vestido com a camisa oficial da corrida deste ano.

A ação é uma parceria entre a concessionária e a Maratona do Rio e tem como objetivo apoiar os tradicionais eventos esportivos e culturais sediados na cidade. “A iniciativa é uma forma do MetrôRio, empresa carioca, seguir apoiando eventos importantes para o calendário da cidade do Rio de Janeiro, além de ajudar a estimular hábitos mais saudáveis. A corrida é uma das mais charmosas do mundo e celebra a cada km as belezas do Rio”, afirma Simone Pfeil, gerente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social do MetrôRio.