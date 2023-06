99 lança opção que permite negociação de tarifa entre motorista e passageiro

O aplicativo 99 fez o anúncio de sua nova categoria: o 99Negocia. A opção permite a motoristas e usuários negociar previamente o valor da corrida dentro da plataforma.

A funcionalidade está disponível em 196 municípios, com expectativa de chegar a mais 36 cidades até meados de junho. Os formatos atuais, como o 99Pop, seguem disponíveis.

Na nova modalidade, a negociação começa a partir de um valor pré-definido pela plataforma. O passageiro pode aceitar, descer ou subir o preço. Na sequência, se achar necessário, o motorista pode oferecer uma contraposta.

Caso não cheguem a um consenso, o passageiro tem a opção de solicitar outro carro. "A ideia é que seja um processo curto de negociação", disse o diretor de estratégia e novas categorias da 99, Leonardo Japur.

Com o lançamento, o objetivo do 99Negocia é oferecer mais flexibilidade, diz Japur. A opção atende, por exemplo, aqueles usuários que estejam dispostos a pagar um valor mais alto para conseguir um carro com maior rapidez.

Atualmente, a 99 tem uma média de 1 milhão de motoristas ativos cadastrados, alta de 33% em 12 meses.