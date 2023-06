Ipiíba entra na etapa final de pavimentação em SG

O início da Avenida Eugênio Borges, às margens da RJ-106, na altura do bairro Ipiíba, entrou na etapa final de obras e está recebendo a segunda camada de asfalto, para reforçar a pavimentação, devido ao grande fluxo de caminhões na região. O local foi drenado e pavimentado em fevereiro deste ano, depois de um estudo de solo, já que anteriormente o espaço era usado para descarte irregular de lixo. A área passou por limpeza e capina e também recebeu também calçada e meio-fio. A mesma intervenção foi concluída em toda a Estrada de Ipiíba, no final do ano passado.

Os moradores aprovaram a obra e estão surpresos com a atenção dada ao local.

“Eu moro aqui há 60 anos, achei que fosse morrer e não fosse ver asfalto. Nunca vieram aqui fazer obra nenhuma. Nós éramos esquecidos. A janela de casa não podia nem abrir de tanta poeira. Agora, com esse asfalto, ficou uma maravilha. A gente até se orgulha de falar que mora em Ipiíba”, disse o aposentado José Nepomuceno, de 72 anos.

Em novembro do ano passado, a Estrada Francisco de Azeredo Coutinho foi entregue aos moradores com a pavimentação concluída. A via, que liga Santa Izabel à RJ-106, conta com aproximadamente seis quilômetros de extensão. O objetivo das intervenções era desafogar o trânsito em mais de dez bairros, incluindo Alcântara, e melhorar a qualidade de vida dos moradores.

Toda a extensão da Estrada da Meia Noite, até chegar à Estrada de Santa Izabel, também recebeu asfalto.