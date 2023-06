Justiça determina que Mário Frias apague fake news sobre Ludmilla e Lei Rouanet

Nesta quinta-feira (8), o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) determinou que o deputado estadual Mário Frias (PL-SP) retire das redes sociais as postagens falsas em que acusa a cantora Ludmilla de receber R$ 5 milhões da Lei Rouanet, em 2023, e “pedir L” em show. O parlamentar recebeu o prazo de até 48h para obedecer a medida

Segundo consta na decisão da juíza Bianca Ferreira do Amaral Machado Nigri, o conteúdo de Frias prejudica a imagem de Ludmilla, já que “não há como se mensurar a veracidade dos fatos publicados nas redes sociais do réu”.

Nas publicações mencionadas pela juíza, o parlamentar mostra montagens da cantora abraçada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao lado de uma suposta manchete do jornal Folha de São Paulo que acusa Ludmilla de fazer o símbolo do “L” em apresentação. Além disso, aparece uma publicação do Diário Oficial com a liberação de R$ 5 milhões para projeto com o nome da cantora.

A cantora alegou, porém, que não tem relação com a iniciativa mencionada por Frias nas publicações. Conforme divulgado pela artista, a produtora Filmes do Equador apresentou, em 2020, uma proposta de filme que carrega o nome da funkeira, chamada “Ludmilla – Solta a Batida”. A artista, de início, se interessou pelo projeto, mas mudou de decisão pouco tempo depois.

“Como o projeto já estava inscrito na Ancine, o título não pôde ser alterado neste momento. Por conta das regras da agência, o nome do projeto só pode ser mudado após a realização do mesmo, que deve realizar-se em 2024”, explicou a produtora, em nota.