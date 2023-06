Mulher é presa por fraude em agência comercial

Agentes da 41ª DP (Tanque) prenderam em flagrante, na última terça-feira (06/06), uma mulher, que prestava serviços de forma terceirizada para uma concessionária de energia elétrica, pelo crime de fraude em agência comercial.

A prisão ocorreu em um shopping de Freguesia, em Jacarepaguá, na Zona Oeste da capital do Rio de Janeiro. Durante as investigações, os agentes constataram fraudes realizadas pela mulher, que retirava dívidas dos clientes e transferia para pessoas de outras regiões do Brasil.

No momento em que foi capturada, ela havia acabado de alterar o cadastro da concessionária, substituindo identificações de consumidores inadimplentes por terceiros.

A acusada foi autuada em flagrante por peculato eletrônico. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no crime.