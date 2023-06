Quatro crianças e um adulto sofreram um ataque com faca na França

Um homem armado provocou um episódio de terror nesta quinta-feira (08), em um parque no Lago Annecy, nos Alpes franceses. O agressor sírio, de 32 anos, atacou com facadas quatro crianças pequenas e um adulto, entre as vítimas, duas crianças e o adulto estão hospitalizados sob risco de morte. O criminoso tentou fugir, mas a polícia agiu antes.

Em tuíte, o presidente da França Emmanuel Macron disse: "Ataque absolutamente covarde esta manhã em um parque em Annecy. Várias crianças e um adulto estão entre a vida e a morte. A nação está em choque". Ocorrido por volta das 09h45 (04h45 no horário de Brasília), o ataque foi autuado por um homem de nacionalidade síria que estava no país francês refugiado desde 26 de abril de 2023, contudo, estava em situação regular.

Segundo testemunhas ouvidas pela rede BFMTV, o homem tentou fugir do parque após o ataque e agrediu um idoso, antes de ser detido pelos policiais.’’ Ele queria atacar todo mundo. Eu me afastei e ele atacou um avô e uma avó e esfaqueou o avô", disse Anthony Le Tallec, ex-jogador do Saint Etienne e do Liverpool, ao jornal regional Le Dauphiné libéré.

Segundo uma fonte próxima do caso, há um balanço de sete feridos, entre eles, o adulto ferido e os dois menores correm risco de morte. Segundo o jogador que corria às margens do lago, a situação foi de pânico. O jogador também afirmou que o agressor usava uma espécie de bandana ou turbante.

A polícia isolou os arredores do parque, confirmou um jornalista da AFP. Segundo o Le Dauphiné libéré, as vítimas foram transferidas para o hospital Annecy Genevois e as testemunhas para um prédio próximo ao local do caso.

Um minuto de silêncio

Líderes políticos das duas extremidades prestaram solidariedade às vítimas e familiares. . A Assembleia Nacional fez um minuto de silêncio. A primeira-ministra francesa, Élisabeth Borne, e o ministro do Interior, Gérald Darmanin, viajam para a cidade turística nos Alpes, de cerca de 140.000 habitantes, disseram seus escritórios à AFP.