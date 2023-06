Morre Hélio Turco, compositor e presidente de honra da Mangueira

O compositor Hélio Turco no desfile da Mangueira: prêmio especial do Estandarte de Ouro - Foto: Reprodução

O compositor Hélio Rodrigues Neves, conhecido como Hélio Turco, morreu na manhã desta quinta-feira (8), aos 87 anos. Presidente de honra da Estação Primeira de Mangueira, ele também é o maior vencedor de sambas-enredo da história da escola, com 16 escolhidos. Seis desses conquistaram o título. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido no Grajaú, na Zona Norte do Rio, ele se mudou para o morro quando tinha apenas dois anos. O local passou a fazer parte de sua vida. Em 1959, seu primeiro samba-enredo, intitulado “Brasil através dos tempos”, uma homenagem a Tom Jobim conquistou o Troféu Cidade do Rio de Janeiro de melhor canção.

Em abril deste ano, uma de suas obras de maior sucesso, “100 anos de liberdade, realidade ou ilusão”, de 1988, se tornou o hino oficial do Dia Nacional da Consciência Negra no estado do Rio, comemorado em 20 de novembro.

Em nota, a presidenta Guanayra Firmino da Mangueira e toda a diretoria da escola lamentaram a morte do compositor: “A Estação Primeira de Mangueira abraça com todo carinho seus familiares e amigos neste momento de grande dor”.