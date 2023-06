Peró e Prainha estão entre 10 melhores praias da América Latina

As praias do Peró, em Cabo Frio, e a Prainha, no Rio estão entre as dez melhores praias da América Latina. Na lista também estão as praias de Nossa Senhora de Guadelupe e do Sargi, na Bahia. As dez praias estão entre as 50 avaliadas por uma rede de 300 especialistas em praias latino-americanas.

A pré-avaliação foi feita por 25 membros da Rede Proplayas, que trabalharam durante meses para determinar quais são as melhores praias da América Latina. O resultado foi divulgado no Canadá nesta quinta-feira, Dia Mundial dos Oceanos. Das quatro escolhidas no Brasil, três têm a Bandeira Azul – certificado internacional de qualidade ambiental. Só a praia do Sargi não tem o selo.

A Proplayas, presente em 17 países, é a maior rede latino-americana de gestão e certificação de praias. A escolha se baseia em métodos científicos que envolvem a qualidade da paisagem, infraestrutura, acessibilidade, qualidade da água e turismo sustentável. O trabalho de pesquisa foi coordenado pela pesquisadora brasileira Elaine Oliveira, que fez mestrado em Portugal e na Colômbia.

Para o pesquisador colombiano Camilo Botero, ex-coordenador da Rede Proplayas por nove anos, "esta será a primeira vez que turistas e gestores poderão saber quais são as melhores praias do continente, não só por suas belas paisagismo, mas também pela sua qualidade, ambiente, segurança e proteção do ecossistema”.

"O objetivo deste ranking, que será divulgado anualmente no Dia Mundial dos Oceanos, é sensibilizar para a importância de ir a destinos que protegem as praias como ecossistemas, em vez de promover um turismo massificado e egocêntrico que está a destruir as melhores praias", explicou Botero.

Ex-coordenadora do projeto Bandeira Azul na Praia do Peró, a espanhola Paloma Arias destaca a importância da pesquisa para o meio ambiente e o turismo:

"Este ranking comprova o acerto dos municípios brasileiros que apostaram no selo Bandeira Azul. São praias ordenadas, com suas águas monitoradas cada 20 dias, com a supervisão da coordenação nacional do projeto Bandeira Azul. No caso do Peró, é resultado é resultado de trabalho da comunidade e da prefeitura. Eu já não estou como coordenadora local, mas fico feliz que o trabalho destes sete anos tenha um resultado assim", comemorou Paloma Arias.

Presidente do Conselho de Desenvolvimento do Turismo da Costa do Sol (Condetur), Marco Navega também festejou o resultado:

"Importantíssimo para o turismo sustentável não somente no Peró como também em outros municípios do Rio que já possuem ou estão em busca de praias certificadas com a Bandeira Azul."