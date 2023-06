Caminhão de combustível pega fogo e interdita BR-040

Um caminhão que transportava combustível pegou fogo na subida da serra de Petrópolis (BR-040), no Km 96, no início da manhã desta quinta-feira (8). Por conta do ocorrido a pista foi interditada em sua totalidade, no sentido Juiz de Fora.

Segundo informações da PRF, o motorista morreu. O acidente ocorreu em trecho de velocidade limitada a 50km/h. Quatro veículos chegaram a ser atingidos pela chama, mas não há informações de feridos.

Em razão do acidente, a pista foi fechada a partir da praça de pedágio de Xerém, km 102. O sentido Rio da rodovia opera normalmente.