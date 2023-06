Hospital reforça estoque de sangue, medicação e insumos para o feriado de Corpus Christi

Como parte do seu plano estratégico, o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, reforçou o estoque de soro, medicamentos e insumos para atender no feriado prologando de Corpus Christi. A ação é devido aumento no número de atendimento no hospital, unidade de urgência e emergência especializada no socorro a pacientes com múltiplos traumas.

Para garantir o fluxo de ocorrências neste período, a direção do Heat também fechou todas as escalas médicas, bem como a de toda equipe multiprofissional. No ano passado foram registrados no período de Corpus Christi 513 atendimentos, entre eles, agressões, acidentes de moto e carro, embriaguez, quedas e perfuração por arma de fogo (baleado).

-- Esperamos que todos aproveitem este momento de fé e comunhão junto aos seus familiares e amigos, e que, no restante do feriado prologado evitem os excessos, como misturar álcool e direção. Respeitar as leis de trânsito também é essencial para evitar tragédias e perdas de vidas -- garantiu o diretor do Heat, Raphael Riodades.

Além do setor de urgência e emergência, o Hospital Estadual Alberto Torres, administrado pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, conta com o maior centro de trauma do país. O local é especializado no socorro a pessoas com múltiplos traumas, conta com tecnologia de ponta e é referência no estado do Rio de Janeiro quando o assunto é salvar vidas.

Região dos Lagos – O Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, também coloca em prática o mesmo protocolo nos feriados prolongados e grandes eventos: Desde a manhã desta quarta-feira (07) o almoxarifado, farmácia e banco de sangue organizam a planilha de trabalho para o Feriado de Corpus Christi.

O hospital também é uma unidade de urgência e emergência para pacientes com múltiplos traumas. A unidade recebe pacientes regulados dos municípios de Araruama, Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Casemiro de Abreu, Iguaba Grande, Rio das Ostras, São Pedro D’Aldeia e Saquarema.