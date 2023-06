Niterói divulga esquema de trânsito para o feriado

A operação acontece entre quarta (07) e quinta-feira (08) e contará com a interdição no trânsito de veículos e proibição de estacionamento na Avenida Amaral Peixoto - Foto: Divulgação

O feriado de Corpus Christi e sua tradicional procissão e confecção de tapetes de sal acontece nesta quinta-feira (8), com o fechamento da Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no Centro. A Prefeitura de Niterói, por meio da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans), organizou o esquema de trânsito nas ruas do entorno para garantir a segurança dos fiéis e a fluidez do tráfego de veículos.

Os tempos de semáforos serão ajustados de acordo com a necessidade das vias afetadas.

O trânsito será interditado, a partir das 00h de hoje até às 20h do dia 08, na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no trecho compreendido entre a Rua Evaristo da Veiga e a Avenida Visconde do Rio Branco. Também haverá interdição nas ruas Visconde de Uruguai, Maestro Felício Toledo, Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro e Visconde de Sepetiba, no mesmo horário, no trecho compreendido entre as ruas da Conceição e Coronel Gomes Machado.

A equipe da NitTrans acompanhará a procissão de Corpus Christi que sairá da Rua Evaristo da Veiga até a Avenida Visconde do Rio Branco com moto patrulhas e auto patrulhas de trânsito. Para garantir a fluidez do trânsito, 10 operadores de trânsito estarão posicionados ao longo da Avenida Ernani do Amaral Peixoto e nas ruas transversais do entorno. Também serão disponibilizados dois veículos e duas motocicletas de patrulha e dois reboques.

Estacionamento - Será proibido estacionar na Rua Evaristo da Veiga, em toda a sua extensão, e na Avenida Ernani do Amaral Peixoto, no trecho compreendido entre a Rua Evaristo da Veiga e Av. Visconde do Rio Branco, a partir das 22h desta quarta-feira até às 20h do dia seguinte. A Rua Evaristo da Veiga terá sua mão invertida, a partir das 00h, e o fluxo seguirá da Avenida Ernani do Amaral Peixoto em direção à Rua Coronel Gomes Machado.