Universidade em Niterói recebe jornalistas para debates em Fórum de Comunicação

Aconteceu na tarde desta quarta-feira (07/06) o Fórum de Comunicação, no campus Niterói da Universidade Salgado de Oliveira (Universo). Com o tema "O Jornalismo no Estado do Rio de Janeiro", o evento contou com a presença de profissionais e professores da área para levantar tópicos ligados ao exercício da profissão jornalística e levar os debates aos estudantes de comunicação.

Organizado pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado, o Fórum foi mediado pelo presidente do sindicato, Mário Sousa, e abriu com uma palestra de uma figura conhecida do jornalismo niteroiense: Jourdan Amora, um dos fundadores da Associação Brasileira dos Jornais do Interior e diretor do jornal diário "A Tribuna". Profissional da área há mais de 60 anos, o jornalista relembrou um pouco da sua trajetória e deu algumas dicas sobre como trabalhar no setor com eficiência e compromisso.

Diretor do jornal "A Tribuna" abriu ciclo de debates | Foto: Layla Mussi/OSG

"Na convivência social, somos transformados pela sociedade. Agora, nós, jornalistas, temos que ser a vanguarda da sociedade. Não podemos estar estimulando a violência, o racismo, a pretexto de combater essas práticas", comentou Jourdan, que chegou a se emocionar falando sobre a carreira. Ele falou sobre suas vivências durante a ditadura militar e a dificuldade de fazer o trabalho diante da censura e dos estigmas associados aos profissionais da área na época.

Jourdan concluiu sua reflexão Nos temos que ter a preocupação sempre com o fato novo, ou com os fatos ocultos. É importante ser bom apurador, estar atento, informado. É [importante] ter vontade de saber profundamente para transmitir bem a informação aos leitores, zelar pela autenticidade da informação e do que se está escrevendo, e contar sempre com boas fontes.

Também abordaram a necessidade de diversidade na formação dos palestrantes do primeiro debate após a abertura, que contou com uma conversa entre o jornalista e ex-subsecretário de Cultura de Niterói, Cláudio Salles e o jornalista e locutor Rodrigo Gomes. A dupla abordou os desafios no exercício do jornalismo em uma era marcada pela popularização dos meios técnicos usados na área e pela não-obrigatoriedade do diploma para trabalho na área.

Jornalistas comentaram obrigatoriedade do diploma e combate à desinformação | Foto: Layla Mussi/OSG

A solução, na opinião dos palestrantes, é não perder de vista o senso de responsabilidade. "Acho que a saída que nós temos para a categoria é ter um diferencial, inclusive ético, que seja um referencial para a população de uma informação confiável", destacou Cláudio. Rodrigo complementou comentando como a redefinição do modelo de negócios de comunicação impacta esse cenário: "Sem investimento, o trabalho jornalístico é prejudicado. Com menos recursos humanos, a qualidade do produto desaba, tornando a função jornalística mais rasa e mais suscetível a erros".

O debate seguinte se dedicou a repercutir a problemática do racismo, com as opiniões do colunista político Célio Junger, a mestra em Direitos Humanos Paula Caldeira e o presidente do Conselho da ABI Marco Gomes. O trio mencionou marcos históricos das relações étnicas no Brasil e as tensões entre deveres e excessos da liberdade de expressão no país.

Marco ressaltou como os episódios de ataques racistas na contemporaneidade refletem a herança da cultura escravocrata do país. "Nossa História vem de longe. E houve um apagamento. A ideia do apagamento é fazer com que você não se reconheça mais como indivíduo, como cidadão, como pertencente à comunidade", disse, enquanto comentava o processo de luta contra a discriminação: "Esse é um processo que está avançando, mas a educação segue fundamental".

Combate ao racismo na sociedade contemporânea foi discutido por presidente da ABI e advogados | Foto: Layla Mussi/OSG

Por fim, a mesa recebeu a jornalista Dulce Tupy para falar sobre jornalismo ambiental e a importância de relacionar a prática dos veículos de comunicação com as pautas sobre sustentabilidade e ambiente. Editora do jornal "O Saquá", Dulce desabafou sobre a dificuldade de encontrar espaço nos meios para falar de assuntos que impactam diretamente a realidade das sociedades, mas que permanecem "invisíveis", como a crie climática ou a poluição de ecossistemas em risco.

"O mundo cada vez mais passa por mudanças climáticas, eventos gravíssimos, milhões de adversidades e, no entanto, poucas vezes temos oportunidade de, efetivamente, discutir jornalismo ambiental, seja nos sindicatos, seja nas faculdades, seja nas próprias redações", declarou Dulce.

Editora de jornal local em Saquarema falou sobre cobertura de pautas ambientais | Foto: Layla Mussi/OSG

Participaram ainda do evento outros representantes do Sindicato, o diretor do campus universitário Anderson Freire e a coordenadora do curso de Jornalismo na Universo Kátia Falcão.