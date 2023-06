Primeira edição do Prêmio Paulo Gustavo divulga os nomes dos vencedores

O presidente da Comissão de Cultura, deputado federal Marcelo Queiroz (PP-RJ), enfatizou a importância do prêmio - Foto: Divulgação

No cenário da cultura brasileira, uma figura brilhante e inesquecível se destacou: o saudoso ator Paulo Gustavo. Para honrar sua memória e contribuição artística, a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, por meio do presidente, deputado federal (PP-RJ), Marcelo Queiroz, decidiu estabelecer o Prêmio Ator Paulo Gustavo. Uma iniciativa que busca celebrar e reconhecer os talentos que seguem os passos do icônico humorista.

Esta é a primeira edição da premiação e tem como objetivo condecorar anualmente até cinco artistas, personalidades, grupos, organizações ou iniciativas por suas contribuições à cultura brasileira por intermédio do humor e da comédia, incluídas as artes circenses e as formas de comicidade popular.

O presidente da Comissão de Cultura, deputado federal Marcelo Queiroz (PP-RJ), enfatizou a importância do prêmio: “Paulo Gustavo se eternizou nos corações de todos os brasileiros e esse prêmio é mais uma forma de valorizarmos a história dele, a comédia e o humor, que são extremamente importantes para a cultura nacional.”



A Criadora do projeto de resolução que instituiu o prêmio foi a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ),

Os cinco nomes foram escolhidos por deputados e os homenageados recebem um diploma de menção honrosa.

Confira os escolhidos:

- Tom Cavalcante;

- Matheus da Costa Carvalho;

- Samantha Schmutz;

- Maria Bopp; e

- Teuda Magalhães Fernandes - Teuda Bara.

A solenidade de entrega do prêmio acontecerá no Salão Nobre da Câmara, no dia 21 de junho.

“Com as indicações anunciadas vamos preparar uma grande festa para a entrega e desejar uma vida longa ao Prêmio Paulo Gustavo aqui na Câmara”, finalizou Marcelo Queiroz.