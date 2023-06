Paes sanciona projeto e Vini Jr. é considerado Cidadão Carioca

O prefeito Eduardo Paes sancionou o projeto que dá a Vinícius Junior o título de Cidadão Honorário do Rio. A medida foi publicada no Diário Oficial da última terça-feira (6) e havia sido aprovada, quase com unanimidade, em primeira discussão na Câmara dos Vereadores.

A cerimônia de entrega do certificado ainda não tem data para acontecer. A previsão é que Vini Jr., como é conhecido, receba a Medalha Pedro Ernesto na mesma solenidade. A medalha é a maior honraria da Câmara do Rio e foi concedida ao jogador pela sua luta contra o racismo.

Também na terça (6), deputados do Rio aprovaram dois projetos de combate ao racismo no esporte e a entrega da Medalha Tiradentes ao jogador. As duas leis ainda precisam ser sancionadas pelo governador Cláudio Castro (PL).

As homenagens fazem parte de um conjunto de ações que foram tomadas depois de mais um caso de racismo contra o jogador. Em uma forma de repúdio, as tradicionais luzes do Palácio Pedro Ernesto foram apagadas no dia 23 de maio.

Ao todo, dez denúncias apontando ataques racistas contra o jogador brasileiro já foram feitas pela Laliga, entidade responsável pela organização do campeonato espanhol de futebol.

Dos dez processos abertos por Laliga desde 2021, três foram arquivados e os demais seguem correndo normalmente na Justiça. Até agora, nenhum clube teve qualquer punição esportiva.