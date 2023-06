Mel Maia e MC Daniel terminam namoro após crise, afirma colunista

Nesta terça-feira (6), segundo informações divulgadas pelo colunista Leo Dias, Mel Maia e MC Daniel teriam terminado o relacionamento após cerca de 7 meses juntos. Amigos do agora ex-casal confirmaram ao colunista que o namoro não suportou uma crise e chegou ao fim.

Ainda no início desta terça, após rumores que os dois estariam se desentendendo, MC Daniel andou sem aliança pelas ruas de Paris, na França, onde está viajando. O casal passou a usar a joia, avaliada em mais de R$ 30 mil, quando anunciou o namoro.

A atriz e o MC assumiram o relacionamento no final de 2022, com muitas declarações e clima de romance nas redes sociais.

Mel e Daniel ainda não se pronunciaram sobre a crise ou sobre o fim do relacionamento. As fotos e stories do casal, destacados no Instagram, também não foram apagados.

Troca de farpas

Logo após divulgar o fim do relacionamento de MC Daniel e Mel Maia, Léo Dias publicou uma imagem afirmando que, após o término, o cantor teria curtido uma foto da suposta ex-amante do jogador Casemiro, Sinttya Ramos.

Daniel comentou no post afirmando que a notícia era mentirosa e que a foto é de 2018. Ele ainda detonou o jornalista dizendo que "fica impressionado com a maldade no coração".

A partir daí começou uma intensa troca de farpas entre o MC e o colunista. Léo Dias publicou uma série de stories dando maiores detalhes sobre o caso e disse que "Sinttya afirmou que Daniel curtiu a foto recentemente". O jornalista disse também que o MC quer culpar quem repassou a notícia e que enviou um direct "mansinho" para ele, mas que em público comentou detonando a postagem.

Ao final dos stories, Léo ainda garante que recebeu um direct de uma pessoa que afirma que tem provas de que Daniel teria traído Mel Maia.

Já MC Daniel veio a público através de suas redes sociais e publicou um vídeo com a legenda "cuidado com as mentiras da internet, se cuidasse da própria vida o nariz não vivia sujo", enquanto fazia um gesto em referência a batalha de Léo Dias contra as drogas.