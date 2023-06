Céu azul e muito Sol: feriadão será uma boa oportunidade para aproveitar o ar livre

Nesta quarta-feira (7), véspera de feriado de Corpus Christi, a previsão do tempo já indica os dias que estão por vir: ensolarados, sem chuva, com ventos fracos e clima ameno. A temperatura prevista em São Gonçalo para quarta tem máxima de 27ºC e mínima de 15ºC, com ventos fracos durante todo o dia.

Na quinta-feira (8), dia do feriado, a manhã começa com temperaturas mais baixas, podendo chegar a 15ºC. Mas na parte da tarde, a previsão é que as temperaturas subam, com máxima de 28ºC, e o clima fica perfeito para quem deseja curtir uma praia com os amigos ou com a família.

Já na sexta-feira (9), as temperaturas aumentam um pouco, com mínima de 16ºC e máxima de 29ºC. O dia será ensolarado, sem nuvens, e a noite terá o céu aberto. Para quem deseja antecipar as comemorações do Dia dos Namorados (12), o céu limpo pode ser uma boa oportunidade para um jantar sob as estrelas. Os ventos devem ficar um pouco mais fortes do que nos dias anteriores, com média de 12 km/h, mas ainda fracos.

No sábado (10), a temperatura sobe ainda mais, com mínima de 16ºC e máxima de 30ºC. Novamente, o dia será ensolarado e com ventos fracos.

Para fechar o feriadão, o domingo (11) será o dia mais quente, com mínima de 17ºC e máxima de 31ºC. Será mais um dia sem chuvas e clima ensolarado, mas na parte da noite pode ser que o céu fique mais nebuloso. Os ventos seguem fracos.