São Gonçalo decreta ponto facultativo na sexta-feira (9)

A Prefeitura de São Gonçalo decretou ponto facultativo nas repartições públicas municipais, na próxima sexta-feira (9), em virtude do feriado de Corpus Christi.

O ponto facultativo não se aplica aos servidores que são lotados em secretarias e departamentos da Prefeitura considerados essenciais, como Secretarias de Conservação e Desenvolvimento Urbano e também profissionais das áreas de Saúde e de Apoio Administrativo, escalados pelas gerências de serviço da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.

Estarão funcionando 24h as Unidades Municipais de Pronto Atendimento (Umpas) do Pacheco, Nova Cidade e Santa Luzia e os prontos-socorros Central (PSC) e Infantil (PSI), ambos no Zé Garoto. A Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, em Alcântara, também funciona 24h, assim como a emergência da saúde mental que funciona no Hospital Luiz Palmier (HLP), no Zé Garoto.

O Centro de Triagem (CT) ao Coronavírus, no Zé Garoto – que realiza os testes para detectar o coronavírus e consultas para os gonçalenses sintomáticos – vai funcionar na quinta (8) e na sexta (9) das 8h às 13h. A unidade não abre no sábado (10) e domingo (11). Vale lembrar que os gonçalenses têm que chegar uma hora antes da previsão de término da testagem.

As Clínicas Gonçalense do Mutondo e da Família Dr. Zerbini, no Arsenal, não funcionarão na quinta e na sexta, mas abrem no sábado (10), das 8h às 12h, para as vacinações contra o coronavírus e a gripe.

O Polo Sanitário Hélio Cruz, em Alcântara, e o Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, no Centro, não vão funcionar na quinta (8). Na sexta (9), o Hélio Cruz abre de 8h às 12h. O Washington Luiz Lopes funcionará no sábado (10), das 8h às 12h.

Todas as outras unidades de saúde da atenção básica e especializada estarão fechadas a partir de quinta-feira (8), retomando atendimento normal na segunda (12).