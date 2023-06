Vídeo: caminhão perde freio e atravessa canteiro da Alameda São Boaventura

Um caminhão perdeu o freio e causou um acidente na Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca, em Niterói, na manhã desta quarta-feira (7). O veículo que seguia na pista sentido Centro invadiu a pista do sentido São Gonçalo, atingindo dois postes e uma árvore. Ninguém ficou ferido.

Caminhão arrancou árvore na batida | Foto: Reprodução/Rede Sociais

Transportando água mineral, o caminhão perdeu o controle na descida da Caixa D'Água, por volta das 11h, por um problema no freio. Além da árvore e dos postes, um ônibus e uma caminhonete também foram atingidos. A batida aconteceu na altura da Rua Evilásio Silva.

Imagens mostram caminhão atravessado na via Reprodução/Rede Sociais

Autor: Reprodução/Rede Sociais

O acidente interditou faixas da via nos dois sentidos. A Nittrans informou, às 12h17, que a pista sentido Centro se encontra com as três faixas já liberadas e a pista sentido São Gonçalo com uma liberada.

Operadores de trânsito de Niterói estão no local orientando os motoristas que passam pela Alameda.