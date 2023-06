Rafael Zulu denuncia caso de racismo contra sua filha em Niterói

O ator Rafael Zulu denunciou um episódio de racismo contra sua filha de 16 anos, Luiza Zulu, na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI), no Centro do Rio. Luiza foi vítima de racismo por dois adolescentes em uma unidade do Colégio pH, em Niterói.

Segundo a Polícia Civil, o caso, que aconteceu em março, está sendo investigado e segue em sigilo. Rafael Zulu ainda não se pronunciou sobre o ocorrido.

De acordo com a coluna da jornalista Fábia Oliveira, do Metrópoles, divulgada nesta quarta-feira (7), os relatos afirmam que dois adolescentes teriam dito que um suposto "comportamento bagunceiro” de Luiza na escola “só podia ser coisa de preto”.

O colégio pH afirmou, em nota, que repudia qualquer atitude discriminatória e disse estar realizando uma investigação interna. Além de ter acionado o Conselho Tutelar.

Leia a nota do colégio pH na íntegra:

“O Colégio pH repudia qualquer atitude discriminatória e o ocorrido não condiz com os valores e com as diretrizes adotadas pelo colégio, que zela pelo bem-estar e pelo acolhimento de todos os seus estudantes.

A direção tomou as medidas necessárias para que o respeito e a igualdade sempre prevaleçam, tratando o assunto com toda a gravidade que ele merece. Em março, uma investigação interna foi instaurada e o conselho tutelar foi acionado. O Regimento Interno do colégio prevê sanções a casos como esse.

A instituição de ensino tem como compromisso construir uma cultura antirracista, reafirmando que a construção de uma sociedade verdadeiramente inclusiva e igualitária é e sempre será uma responsabilidade diária do pH.

Para atingirmos esse objetivo, construímos nosso currículo com uma disciplina chamada “Convivência”, em que os alunos são convidados a refletir sobre temas como o racismo e suas manifestações. Também temos um projeto de Educação Decolonial Antirracista, para aprofundar esse debate com os alunos. Além disso, no trabalho com Literatura, fazemos questão de inserir, intencionalmente, autores e autoras negros brasileiros e livros que trazem pessoas negras como protagonistas; no trabalho em Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia) buscamos trazer a cultura afro-brasileira para debate. Por fim, frequentemente realizamos rodas de conversa e palestras sobre esse tema para nossos alunos”.