Dia de Corpus Christi: Entenda simbologia por trás da data e a tradição dos tapetes de sal

Vindo do latim, ‘’Corpus Christi’’ se traduz em português por ‘’Corpo de Cristo’’. A expressão nomeia mais uma das datas comemorativas do calendário Católico. E a festividade, tem como objetivo celebrar publicamente a eucaristia - sacramento católico que relembra a Última Ceia.

A festa, apesar de ser comemorada todos os anos, teve seu surgimento ainda no ano de 1264, mais especificamente no dia 8 de setembro, por meio do Papa Urbano IV Tiago Pantaleão. Mas pode ser que neste momento, você leitor, esteja se perguntando de onde surgiu a ideia de celebração da data, pois bem, de fato a invenção não surgiu do nada. Dois acontecimentos principais foram responsáveis pela ideia do Papa de inserir a data no calendário católico. O primeiro deles aconteceu quando o pontífice ainda era padre. Na época, Pantaleão conheceu uma freira agostina com o nome de Juliana de Mont Cornillon, também conhecida como Santa Juliana, que tinha visões. Para o padre, ela afirmara que o próprio Cristo lhe dizia que a eucaristia fosse celebrada com honra. A informação ficou passeando pela mente do futuro papa.

O segundo acontecimento determinante tem o nome de: Milagre de Bolsena.

"Diz a história que um padre tinha dúvidas quanto à presença de Cristo na eucaristia e aí ele peregrinou a Roma. Na cidade de Bolsena, resolveu celebrar a missa e, quando ele partiu a hóstia, começou a escorrer sangue", contou em entrevista ao portal UOL, Dayvid da Silva, padre, professor e coordenador do curso de teologia da PUC-SP.

Somados os dois episódios, o Papa Urbano IV decretou que o Corpus Christi passasse a ser celebrado oficialmente pela Igreja Católica. Quando publicada por uma bula papal, o pontífice incumbiu indulgências a quem fosse à missa neste dia. Além disso, alguns biógrafos relatam que o papa medieval atribuiu ao teólogo, filósofo e santo italiano São Tomás de Aquino a tarefa de redigir um rito oficial para celebrar a data.

Hoje, a celebração católica inclui missa, procissão e adoração ao sacramento. O feriado sempre cai na primeira quinta-feira após a festa da Santíssima Trindade, em alusão à Quinta-feira Santa, dia da Santa Ceia.

Durante a eucaristia, feita nas missas católicas, um pedaço da hóstia é oferecido aos fiéis, esse por sua vez, é um pedaço de pão sagrado que representa o corpo de Cristo. Curiosamente, algumas pessoas acreditam que morder o pão é pecado, no entanto morder a hóstia não é pecado, afirmam os padres.

Tradição dos tapetes do sal

Iniciada no século XIII, no arquipélago de Açores, em Portugal, a confecção dos tapetes de sal veio para o Brasil junto com a vinda dos portugueses, já em 1500. Parte da cultura religiosa e social acompanhou as embarcações portuguesas até a terra recém ‘’descoberta’’. Inicialmente, a tradição portuguesa brotou em Ouro Preto, cidade histórica de Minas Gerais.

Desde o ano de 1500 até o atual, a tradição continua sendo mantida e remete ao momento em que Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém. A confecção dos tapetes de sal pela Igreja Católica homenageia a acolhida de Jesus. “As pessoas cobriram as ruas de ramos e mantos para a passagem do Messias”.

Os maiores tapetes da América Latina ficam em São Gonçalo | Foto: Reprodução

Diferente do que se pode pensar, apesar do nome, os tapetes são feitos com outros materiais além do sal grosso, como serragem, cascas de ovo e borras de café. Atualmente, o maior tapete de sal feito na América Latina se encontra no município de São Gonçalo, região Metropolitana do Rio de Janeiro. Realizado a 28 anos pelo município, os tapetes percorrem uma distância de dois quilômetros e reúne cerca de oito mil pessoas dispostas a colorirem a cidade e deixá-la pronta para celebrar a data.