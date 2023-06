Pesquisa: 70% dos bares e restaurantes do RJ esperam aumentar faturamento no Dia dos Namorados

A mais recente pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes no RJ (Abrasel RJ) indica um clima de otimismo no setor de alimentação fora do lar, com 70% dos empresários esperando um aumento de faturamento no Dia dos Namorados, em comparação à mesma data do ano anterior. O levantamento foi realizado com proprietários de bares e restaurantes do Rio entre os dias 24 e 31 de maio.

Entre os entrevistados, 56% acreditam que o aumento deve ser de até 30%. "O Dia dos Namorados tradicionalmente é uma data de maior movimento. Neste ano, a expectativa dos empresários demonstra uma recuperação promissora e reflete o trabalho duro que os profissionais do setor têm feito para superar os desafios apresentados nos últimos tempos", afirma Pedro Hermeto, presidente da Abrasel RJ.

No entanto, a pesquisa também revela que ainda há caminho considerável rumo à plena recuperação, com 23% dos bares e restaurantes registrando prejuízo no mês de abril, apesar de uma queda de 4% em relação a março. Os dados apontam que 37% tiveram lucro e 36% operaram em equilíbrio.

O endividamento continua a ser uma preocupação importante. Quase dois terços (65%) das empresas consultadas têm empréstimos contratados atualmente. Destas, 68% captaram crédito no PRONAMPE. Graças à nova lei promulgada em abril, que permite estender o prazo de pagamento junto aos bancos, 12% das empresas solicitaram renegociação e conseguiram, 6% ainda estão aguardando, 18% solicitaram e não conseguiram e 63% ainda não solicitaram. A inadimplência em relação ao programa é de 20%, significativamente acima da média do mercado, que é de 4,1%.