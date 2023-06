Menina de sete anos morre eletrocutada após pegar celular conectado à tomada

Uma menina de sete anos morreu eletrocutada após mexer no celular que estava conectado à tomada, no último domingo (04) no Centro de Paudalho, na Zona da Mata de Pernambuco.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Paudalho, mas não resistiu ao choque elétrico.

A corporação informou ainda que o caso foi registrado na Delegacia Seccional de Goiana, na última segunda-feira (05) e apura as circunstâncias do óbito.

Pelas redes sociais, a prefeitura de Paudalho lamentou a morte da menina vítima de choque elétrico. "Enviamos nossas condolências para a família e nossos mais sinceros sentimentos nesse momento de luto", informou a Prefeitura.